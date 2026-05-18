אילון מאסק: ישראל מספר אחת בחדשנות - ביחס לגודל שלה

אילון מאסק אמר היום (שני) בוועידת התחבורה במוני אקספו: "אני מעריץ גדול של היזמות שמגיעה מישראל. ישראל משיגה תוצאות מדהימות ביחס לגודל האוכלוסייה - ובהחלט מספר 1 בעולם. אני מוריד את הכובע לישראל על החדשנות שהיא עושה".

מאסק הוסיף כי הוא מצפה לבקר שוב בישראל, ואף ציין כי טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית של טסלה צפויה להגיע לישראל בקרוב - כך שהישראלים יוכלו לחוות אותה בעצמם.

על עתיד התחבורה האוטונומית אמר מאסק: "הדרך לנהיגה בטוחה יותר מנהיגה אנושית ברורה לחלוטין. עוד עשר שנים, אני מעריך שכ-90 אחוז מכלל הרכבים יונהגו על ידי מערכות של בינה מלאכותית ולא על ידי נהג אנושי. הרכב יסיע אותך, לא ההפך. התוכנה של טסלה מבוססת על בינה מלאכותית ומצלמות, בדיוק כפי שאדם נוהג - ואני מצפה שהגישה הזו תהיה בטוחה יותר מכל נהג אנושי".

ובנימה אופטימית סיכם מאסק את חזונו לעתיד האנושות: "מה העתיד הטוב ביותר שאנחנו יכולים לדמיין? לכולם קיימת גישה למערכת רפואית יוצאת דופן, שכל מחלה ניתנת לריפוי ושאין אנשים רעבים בעולם ובשל כך אנשים חופשיים לעשות מה שהם רוצים. אני חולם על עולם ללא סכסוך ומלחמה גלובלית - עולם שבו הטכנולוגיה משרתת את האנושות כולה, לא רק את המעטים".

כזכור, בפברואר האחרון משרד התחבורה העניק אישור רשמי לחברת "טסלה" לערוך ניסויים במערכת הנהיגה האוטונומית שלה על כבישי ישראל. הניסוי המתוכנן מקודם על ידי החברה ובתמיכתו המלאה של משרד התחבורה, במטרה לבחון את השתלבות הטכנולוגיה המתקדמת של יצרנית הרכב בסביבת הנהיגה המקומית.

במסגרת הניסוי תיבחן מערכת ה-FSD (Fully Self-Driving), שהיא מערכת לנהיגה עצמית מפוקחת. על פי תנאי האישור, הניסוי יתבצע כאשר בכל עת נוכח נהג בתוך הרכב המשמש כגורם מפקח, וזאת למרות יכולות הנהיגה העצמית של המערכת.