בעלי עסק עצמאי? הפתרון שיציל אתכם מבעיות התזרים

העלייה המתמשכת ביוקר המחייה היא כבר לא אתגר רק של הלקוח הפרטי, אלא גם אתגר תזרימי של בעלי עסקים. בשל העלייה החדה בהוצאות הקבועות - חשמל, ארנונה ועד מחירי המזון - ההכנסה הפנויה של הצרכנים הצטמצמה באופן משמעותי. כשפער ההוצאות גדל, לקוחות נאלצים לסגור אותו על ידי ניצול מלא של מסגרות האשראי שלהם. עבור העסק, זה מתבטא באובדן מכירות - סירובים מצד חברות האשראי לאישור עסקאות, דרישה לפריסת תשלומים ארוכה יותר, או מעבר לתשלום בצ'קים דחויים.

הגידול בתדירות של אירועים כאלה מערער את יכולת העסק לחזות את ההכנסות שלו ולתכנן את מלאי ההון החוזר. במקום כסף נזיל שהיה אמור לכסות תשלומים שוטפים לספקים, שכר עבודה או חובות בנקאיים, נוצר פער תזרימי שעלול לסכן את פעילות העסק. בנוסף, בתי עסק שמנסים לרכך את המכה על ידי הסכמה לפריסת תשלומים ארוכה או קבלת צ'קים דחויים, לוקחים על עצמם סיכונים פיננסיים ומאריכים את זמן ההמתנה לתשלום, ובכך מחריפים את אי הוודאות הכלכלית ודוחפים את העסק למינוף יתר בבנק.

אי אפשר להסתמך על מסגרת האשראי

לאור המציאות הכלכלית, שבה האשראי הצרכני מוגבל, בעלי העסקים חייבים לנקוט בצעד יזום כדי לשמר את המכירות ולייצב את התזרים. לא ניתן עוד להסתמך רק על מסגרת האשראי הכוללת של הלקוח. נדרש פתרון שמעניק ללקוח פריסת תשלומים ארוכה ונוחה, ובה בעת, מבטיח לעסק את קבלת התשלום בזמן וללא סיכון גבייה.

סגירת עסקאות בהוראת קבע דיגיטלית בפריסה עד 35 תשלומים

ואכן, קיים פתרון יעיל ומוכח, בו עושים שימוש באלפי בתי עסק בישראל: שירות "הוראת קבע פלוס" של מנורה ERN. השירות מאפשר לבתי עסק לבצע עסקאות באמצעות הוראת קבע דיגיטלית: בסכום קבוע ובפריסה גמישה של עד 36 תשלומים. פתרון זה מנטרל את התלות במסגרת האשראי של הלקוח ומהווה מענה לגמישות התשלום הנדרשת על ידי הצרכן. המשמעות עבור בעלי העסקים היא גבייה קבועה, יציבה ונטולת התעסקות. יתרה מכך, היתרון הגדול ביותר הוא האפשרות לקבל את מלוא סכום העסקה מראש עם שירות משלים "מימון הוראת קבע" ולפתור מיידית את אתגר התזרים!

שירות "הוראת קבע פלוס" של מנורה ERN מספק לבעלי העסקים מערכת מתקדמת לניהול, תפעול ובעיקר התחייבות לפירעון עסקאות תשלומים, כל זאת באמצעות מנגנון הוראת קבע. המערכת מאפשרת קבלת תשלומים קבועים מלקוחות בית העסק באופן אוטומטי לחלוטין. לאחר הקמת הוראת הקבע הדיגיטלית, המערכת עוקבת באופן שוטף אחר העסקאות ומוודאת שכל סכום מועבר במועדו המדויק. היתרון הגדול ביותר מתבטא במקרה של כשל תשלום: במקום שהעסק יתמודד עם כאב ראש של גבייה, מנורה ERN מנהלת את תהליך הגבייה ישירות מול הלקוח, ללא צורך במעורבות כלשהי מצד בית העסק. כך, בית העסק ממשיך לקבל את התשלום כרגיל, ללא שום שינוי או הפרעה בתזרים המזומנים הצפוי לו.

המעבר לשיטת גבייה מתקדמת מייצר עסקת WIN-WIN עבור שני הצדדים. מנקודת המבט של הלקוח: זהו פתרון שמנטרל את חסם האשראי. הלקוח מקבל גמישות מקסימלית ופריסת תשלומים נוחה שאינה תלויה במסגרת שלו, ובכך משלים את הרכישה בביטחון ובשקט נפשי. ומבחינת בעל העסק: זו הדרך להגדיל את היקף המכירות כי המחסום הפיננסי הוסר, וכן לייצר נאמנות גבוהה של הלקוח. העסק מציע שירות מעולה שמוביל להמלצות, ומשדר מקצועיות ואמינות. הלקוח ישוב ויחזור לעסק שאיפשר לו לקנות בקלות ובנוחות.

איך עובד השירות?