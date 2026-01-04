שכר המינימום יזנק החל מחודש אפריל הקרוב

בשורה לעובדים במשק: שכר המינימום בישראל צפוי לעלות החל מחודש אפריל 2026 בשיעור של 3.3%, כך עולה מהודעה שפרסמה הבוקר (ראשון) ההסתדרות.

העדכון, שיכנס לתוקף בעוד כשלושה חודשים, מגיע לאחר מאבק ממושך שניהלה ההסתדרות בראשות היו"ר ארנון בר-דוד מול משרד האוצר, שמנע את הקפאת שכר המינימום במסגרת חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנת 2025.

על פי הנתונים המעודכנים, שכר המינימום החודשי למשרה מלאה יעמוד על 6,443.85 שקלים – עלייה של כ-196 שקלים בחודש לעומת השכר הנוכחי. במגזר הציבורי, חישוב השכר השעתי יתבצע על בסיס 173.33 שעות חודשיות (ולא 182), וזאת בהתאם לקיצור שבוע העבודה שנכנס לתוקף.

דוברות משרד העבודה

לפי הודעת ההסתדרות, העלייה בשכר המינימום תשפיע ישירות גם על עובדים בענפים שבהם קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, המצמידים את שכרם מעל למינימום המשקי. בענף הניקיון, השכר יעמוד על 675 שקלים מעל שכר המינימום המשקי המעודכן. בענף השמירה והאבטחה, השכר יהיה גבוה ב-10% עד 60% מעל המינימום, בהתאם סיווג העובד. בענף ההסעדה המוסדית, השכר יעמוד על 13% מעל המינימום.

בהסתדרות מציינים כי עבור משפחה שבה שני בני הזוג משתכרים שכר מינימום, המשמעות היא תוספת של יותר מ-4,700 שקלים להכנסה השנתית נטו.

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב, מסר: "בתקופה כלכלית מאתגרת, חובתנו המוסרית היא קודם כל לדאוג למי שמשתכרים שכר נמוך. עליית שכר המינימום באפריל הקרוב היא אוויר לנשימה עבור עובדות ועובדים רבים. המהלך הזה הוא תוצאה של הנהגה נחושה ושל מו"מ ממלכתי ואחראי שהוביל יו"ר ההסתדרות מול האוצר, מתוך מחויבות עמוקה להגנה על האוכלוסיות המוחלשות".