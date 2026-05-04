זינוק במשכורת הממוצעת בישראל: עלייה של 9% בחודש מרץ

השכר הממוצע עלה בחודש מרץ ל-16 אלף שקלים - 9% יותר לעומת מרץ 2025, כך לפי הלשכה המרכזית לססטיסטיקה. על פי הנתונים, השכר ההמוצע לעובד ישראלי עומד כעת על 15,979 שקלים - עלייה של 1,322 שקלים לעומת מרץ אשתקד.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי השכר הממוצע בקרב כלל העובדים בישראל (כולל עובדים זרים) עומד על 15,529 שקלים לחודש. בין החודשים דצמבר 2025 לפברואר 2026 עלה השכר הממוצע ב3.8% - בהמשך לעלייה של 3.8% בספטמבר-נובמבר 2025.

נכון לחודש מרץ מספר משרות השכיר בישראל עמד על כ-4 מיליון - ירידה של 7.6% לעומת החודש הקודם ושל כ-7% לעומת חודש מרץ בשנה שעברה. זאת, סביר להניח, על רקע העלייה בשיעורי האבטלה במשק בתקופה זו - בצל המערכה עם איראן.

בחודש פברואר ירד מספר משרות השכיר בהייטק ב-0.2% לעומת החודש הקודם - ועלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ב-1%. עם זאת, השכר הממוצע בהייטק, עלה ב-6.1% לעומת פברואר 2025 - ועמד על 35.6 אלף שקלים. בתכנות וייעוץ בתחום המחשבים עומד השכר הממוצע על 37.1 אלף שקלים בחודש, ובתחומי מחקר מדעי ופיתוח - מגיע השכר הממוצע ל-47.8 אלף שקלים בחודש.