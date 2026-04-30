יותר משנתיים של קיפאון חסר תקדים במשרדי המכירות של חברות הנדל"ן ושל דשדוש בענף הנחשב לקטר משמעותי במשק הישראלי, הגיעו בשבועיים האחרונים לנקודת שפל חדשה - הפעם בחסות המדינה.

הגרלת 8,000 דירות מוזלות במסגרת פרויקט 'דירה בהנחה' שתוכננה ל-15 באפריל, נדחתה פעמיים ברציפות ברגע האחרון והותירה עשרות אלפי זוגות צעירים להתייבש על הגדר.

מאחורי הדחייה הראשונה - הגדלת ההקצאות למשרתי המילואים, מהלך ראוי בו נזכרו במשרד השיכון רגע אחרי הדקה ה-90. והשנייה - דרישת משרד המשפטים למנוע הרשמה ממשתמטים משירות בכפוף לפסיקת בג"ץ, שמשמעותה כעת דחייה של שלושה שבועות לפחות להגרלת הדירות.

לפי גורמי המקצוע בשטח, חוסר הוודאות החדש שיצרו משרדי הממשלה, גם אם בצדק או למטרות טובות, דיכא עוד יותר שוק שמיובש כבר, כך שגם בחודש שעבר לפי נתוני האוצר נרשמה בו ירידה של 13% במכירת הדירות החדשות.

ביממה האחרונה מרתון דיונים במשרד השיכון, שמבקשים למרות ההגבלות להוציא אל הפועל את ההגרלה בכמעט 8,000 דירות בהנחות משמעותיות מהמדינה של חצי מיליון שקל ויותר. ובינתיים, בהמתנה ללוטו הדירות הממשלתי ולרגיעה ביטחונית קבועה, נותר השוק לדשדש במקומו ולהמתין לוודאות ויציבות בכל הגזרות.

ממשרד השיכון נמסר בתגובה כי גורמי המקצוע בהובלת השר גולדקנופף מקיימים דיונים מסביב לשעון בנושא במטרה למצוא פתרון.