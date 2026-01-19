הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את מרשם הדירות והמבנים לשנת 2025, המשרטט תמונה של ריכוזיות נדל"נית חריגה בלב המדינה. על פי הנתונים, מספר הדירות בישראל חצה לראשונה את רף ה-3 מיליון, אך פילוח המחוזות מעלה כי כמעט מחציתן (44.1%) מרוכזות בשני מחוזות בלבד: מחוז המרכז (24.6%) ומחוז תל אביב (19.5%).

לשם השוואה, בכל אזור יהודה ושומרון נמצאות רק 3.2% מהדירות בישראל. הלמ"ס מציינת כי במחוז תל אביב ישנו "עודף" של דירות ביחס לאוכלוסייה (19.5% מהדירות לעומת 15.1% מהתושבים), נתון המוסבר בריבוי משקי בית של יחידים וזוגות צעירים ללא ילדים.

למרות תנופת הבנייה לגובה שמשנה את קו הרקיע, הדו"ח חושף נתון מפתיע על תל אביב-יפו: 44% מהמבנים בעיר הם עדיין בניינים קטנים ונמוכים המכילים בין דירה אחת לחמש דירות בלבד. זאת בניגוד לשכנה בת ים, שם רק כ-16% מהמבנים הם נמוכים, והיא מובילה יחד עם אשדוד באחוז הגבוה ביותר של "רבי-קומות" (מעל 41 דירות למבנה).

נזכיר כי לפני כחודש מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, הודיע בוועידת "עיר הנדל"ן" באילת כי תוכנית "דירה בהנחה" ממשיכה במלוא המרץ, עם צפי להגרלת ענק בתחילת השנה. בדברים שנשא בוועידה, התחייב מורגנשטרן להמשכיות התוכנית הממשלתית: "הגרלת דירות בהנחה כאן להישאר", הצהיר המנכ"ל.

הוא פירט את לוחות הזמנים המתוכננים ואמר כי "ברבעון הראשון של 2026 תהיה הגרלה של 10,000 דירות, סוגרים את המכרזים בימים אלה. אני מניח שכבר בפברואר תהיה ההגרלה".

נקודה מפתיעה בדבריו נגעה למיקום הדירות. למרות הסיכומים הקודמים עם משרד האוצר, לפיהם זכאות לדירה בהנחה תוגבל לאזורי הפריפריה בלבד, חשף מורגנשטרן כי גם בהגרלה הקרובה ישווקו דירות בהנחה במרכז הארץ.

באר יעקב וגן יבנה בראש רשימת הצמיחה

דו"ח הלמ"ס, מצביע על פערים אדירים בצפיפות המגורים בין המגזרים. בערים החרדיות מודיעין עילית וביתר עילית נרשם יחס של למעלה מ-8 נפשות בממוצע לדירה אחת. גם באלעד (6.8) ובבית שמש (5.3) נרשמת צפיפות גבוהה, בעוד שבתחתית הרשימה נמצאות תל אביב-יפו (2.1 נפשות לדירה), גבעתיים (2.2) ורמת גן (2.3).

במישור הארצי, נוספו בשנה האחרונה 56.1 אלף דירות למגורים (גידול של 1.9%). בעוד שירושלים שומרת על מעמדה כעיר הגדולה ביותר עם כ-252 אלף דירות, שיעורי הגידול הגבוהים ביותר נרשמו בבאר יעקב (10.9%), גן יבנה (10.5%) ומבשרת ציון (7.5%).

הנתונים, המבוססים על גביית הארנונה ברשויות המקומיות, כוללים גם דירות ביישובים שנפגעו במהלך המלחמה, שכן אלו עדיין רשומות כנכסים פעילים במערכות העירוניות.