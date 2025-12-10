הקיפאון בשוק הנדל"ן הישראלי מעמיק, כך עולה מנתונים שפרסם היום (רביעי) הכלכלן הראשי במשרד האוצר. הסקירה מצביעה על ירידה חדה בהיקף העסקאות, שמגיעה לרמות שפל שלא נראו מזה שנתיים.

על פי הנתונים, בחודש אוקטובר נמכרו בסך הכל 4,518 דירות. מדובר בירידה של 12% בהשוואה לאוקטובר אשתקד.

הנתונים חמורים אף יותר כשבוחנים את השוק החופשי (בניכוי עסקאות של דירות בסבסוד ממשלתי): בפלח זה נרשמה ירידה של 21% לעומת השנה שעברה, וצניחה חדה של 40% בהשוואה לחודש ספטמבר האחרון.

בשוק הדירות החדשות נרשמה ירידה של 14%, נתון המוגדר על ידי הכלכלן הראשי כ"רמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז אוקטובר 2023". מגמה דומה של צניחה נרשמה גם בפלח הדירות מיד שנייה.

באר שבע נחתכת בחצי

בחלוקה גיאוגרפית, הסקירה מצביעה על פגיעה קשה במיוחד באזור הדרום. באזור באר שבע נרשמה צניחה דרמטית של כ-50% בהיקף העסקאות, נתון בולט המעיד על האטה משמעותית בביקושים בבירת הנגב.

נקודה מעניינת נוספת העולה מהסקירה נוגעת לפעילות המשקיעים הזרים. בצד הרכישות, נרשמה ירידה של 21% ברכישת דירות על ידי תושבי חוץ.

במקביל, ניכרת מגמה של יציאת משקיעים זרים מהשוק: הנתונים מצביעים על כך שיותר תושבי חוץ מבקשים להיפטר מדירות שרכשו בישראל, כאשר מאז יולי 2025 נרשם גידול של 32% בעסקאות המכירה מצד אוכלוסייה זו.