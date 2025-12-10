דירה בהנחה: הגרלת ענק של 10 אלף יחידות תחל בפברואר

בשורה משמעותית לזוגות הצעירים ולמחוסרי הדיור נחשפה היום (רביעי) כשמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, הודיע בוועידת "עיר הנדל"ן" באילת כי תוכנית "דירה בהנחה" ממשיכה במלוא המרץ, עם צפי להגרלת ענק כבר בתחילת שנת 2026.

"סוגרים את המכרזים בימים אלה"

בדברים שנשא בוועידה, התחייב מורגנשטרן להמשכיות התוכנית הממשלתית: "הגרלת דירות בהנחה כאן להישאר", הצהיר המנכ"ל. הוא פירט את לוחות הזמנים המתוכננים ואמר: "ברבעון הראשון של 2026 תהיה הגרלה של 10,000 דירות, סוגרים את המכרזים בימים אלה. אני מניח שכבר בפברואר תהיה ההגרלה".

נקודה מפתיעה בדבריו נגעה למיקום הדירות. למרות הסיכומים הקודמים עם משרד האוצר, לפיהם זכאות לדירה בהנחה תוגבל לאזורי הפריפריה בלבד, חשף מורגנשטרן כי גם בהגרלה הקרובה ישווקו דירות בהנחה במרכז הארץ.

האתגר: הפריפריה של תל אביב

במסגרת הוועידה התייחס מורגנשטרן, המכהן גם כמ"מ ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לאתגרים המבניים בשוק הדיור. הוא ערך הבחנה בין מה שהגדיר "ערים ססמיות", אזורים בהם המדינה משקיעה בשל חשש מרעידות אדמה, לבין "פריפריה כלכלית".

"האתגר שלנו הוא בפריפריה של תל אביב, איפה שאין כדאיות כלכלית", הסביר מורגנשטרן. "ערים ססמיות הן אירוע אחר. אם לא היו מכינים את התוכניות האלה, עשרות מיליוני שקלים שהושקעו כבר היו יורדים לטמיון... ככלל, הפריפריה היא עניין של כדאיות כלכלית. היא מתרחבת וכשעלו מחירי הדיור המונח 'פריפריה' השתנה".

עוד הוסיף כי המדינה עובדת על מנגנוני השבחה לקראת 2026 כדי לאפשר כדאיות בפרויקטים אלו. "חלק ממה שהמדינה עושה הוא גם התערבות ואיזון, זה לא רק שוק חופשי", הדגיש.

גורי נדלר, מנהל אגף בכיר תכנון ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, חיזק את הדברים והציג את השינוי בגישה הממשלתית: "השקענו עשרות מיליוני שקלים כדי לתכנן בפריפריה מתוך ידיעה שעד שלא נלך לתכנן – לא נדע כמה משאבים צריך כדי לגרום לזה לקרות. עד לפני שנתיים אמרנו 'צריך', אבל לא עשינו כי לא היו משאבים. זה מתחיל לזוז".

ערן רולס, יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, סיכם את האווירה בוועידה: "הענף כולו עומד בפני אתגרים שמחייבים חשיבה מחודשת ושיתוף פעולה אמיתי בין כל הגורמים. הוועידה נועדה להיות המקום שבו מקבלי ההחלטות והיזמים מובילים יחד את הדרך לצמיחה מחודשת".