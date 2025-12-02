ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתמו אמש (שלישי) על צווים המאפשרים לרשויות המקומיות להעלות את תעריף הארנונה לשנת 2026 ללא הגבלה, מעבר לעלייה האוטומטית הצפויה של 1.6%. ההחלטה מבטלת למעשה את הבלמים שהציב שר הפנים לשעבר, משה ארבל, שמנע חריגות מסוג זה.

המהלך של העלאת הארנונה, שהוא יוזמה של יו"ר המרכז לשלטון מקומי, חיים ביבס, נועד לאפשר לרשויות להתמודד עם צרכים תקציביים גדלים, אך הוא מעורר ביקורת חריפה. נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, הגיב בחריפות ודרש לבטל את ההחלטה לאלתר. "במקום לגלות אחריות בתקופה רגישה, שבה העסקים ומשקי הבית עדיין מתאוששים מנזקי המלחמה, שוב בחר שר האוצר לפגוע בעסקים בישראל ולהאיץ את יוקר המחיה", מסר תומר.

ההחלטה מגיעה על רקע דיוני התקציב המתוחים, והצורך למצוא מקורות תקציביים למימון הגידול הדרמטי הצפוי בתקציב הביטחון. כפי שפורסם אמש ב-i24NEWS, באוצר דנים באפשרות להעלאה נוספת של המע"מ, לאחר שכבר עלה ל-18% בינואר האחרון. גורם בכיר באוצר מסר ל-i24NEWS כי "גם העלאת המע"מ על הפרק" כאחת האפשרויות, לצד הגדלת הגירעון או הטלת מס על רכוש.

בסוף השבוע אותת ראש הממשלה על כוונתו להגדיל את תקציב הביטחון ב-350 מיליארד שקלים בעשור הקרוב. בפגישה שקיים עם שר האוצר, הבהיר סמוטריץ' כי משמעות הדבר היא הטלת מסים נוספים וקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה. בעקבות זאת, נראה כי ראש הממשלה נסוג חלקית מההבטחה ודורש התייעלות נוספת ממשרד הביטחון. עם זאת, גם באוצר מבינים כי תקציב הביטחון יגדל מעבר לסכומים שתוכננו, והלחץ למצוא מקורות מימון חדשים, כדוגמת הסרת המגבלות על הארנונה, צפוי להימשך.