טלטלה בענף האשראי: ישראכרט חוטפת לכאל את "הנוסע המתמיד"

חברת ישראכרט הודיעה היום (חמישי) על חתימת הסכם אסטרטגי לעשר שנים עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על, במסגרתו תעבור פעילות כרטיסי האשראי של המועדון מחברת כאל לניהולה – מהלך שצפוי להניב לישראכרט רווח שנתי ממוצע של 120 עד 160 מיליון שקל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המעבר של אחד ממועדוני הלקוחות הרווחיים והחזקים בישראל מסמן שינוי כוחות דרמטי בשוק האשראי המקומי. במסגרת העסקה, ישראכרט תנהל את כלל סוגי הכרטיסים של המועדון (פרימיום וברונזה, בנקאיים וחוץ-בנקאיים) ותפעל יחד עם אל על להעברת מאות אלפי הלקוחות המחזיקים כיום בכרטיסי חברת כאל אל התשתית של ישראכרט.

המשמעות המיידית עבור מחזיקי הכרטיסים היא תחילתו של תהליך החלפת כרטיסי האשראי בשבועות הקרובים. בישראכרט מבהירים כי חברי המועדון הקיימים שיעברו לחברה ימשיכו ליהנות מצבירת הנקודות וממעמדם בחברת התעופה ללא פגיעה, תוך הבטחה להטבות ייחודיות נוספות שישיקו החברות במשותף.

מבחינה כלכלית, מדובר במנוע צמיחה אדיר עבור ישראכרט. החברה, שכבר מנפיקה כיום את כרטיסי הפרימיום של המועדון דרך המותג אמריקן אקספרס, מעמיקה כעת את אחיזתה בקהל לקוחות הנחשב לבעל כוח קנייה גבוה במיוחד. "אנחנו לא רק מצרפים מועדון - אנחנו מוסיפים מנוע צמיחה משמעותי", הצהיר מנכ"ל ישראכרט, איתמר פורמן. לדבריו, "המהלך הוא נדבך מרכזי באסטרטגיה של החברה להתבסס כקבוצה הפיננסית המובילה בישראל".