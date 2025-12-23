בשורה לצרכנים: הרחבת הפטור ממע"מ לקניות מחו"ל יצאה לדרך

בשורה לצרכנים: הרחבת הפטור ממע"מ לקניות מחו"ל ל-150 דולרים יצאה היום (שלישי) לדרך. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על הצווים, ובתוך 48 שעות תוכלו להתחיל בחגיגת הקניות.

עם זאת, לא כולם חוגגים: אל מול משרד האוצר הגיעו היום בעלי העסקים למחות על הצו שיפחית את הקניות שהישראלים יכולים לעשות בארץ, אליהם הצטרפו גם נפגעי הטראומה וביחד שרפו גלגלים.

העסקים הקטנים אולי יפגעו מהמהלך, אך בעלי הריטייל הגדולים בינתיים חגגו השנה עם דוחות כספיים רווחיים ביותר, מחירי היבוא ירדו, גם שער הדולר הירד. אבל את המחיר לצרכן השאירו גבוה.

עלות המהלך של סמוטריץ' ממש לפני הבחירות עומד על מיליארד שקלים, הוא יצטרך למצוא לכך מקור תקציבי. בינתיים היבואנים הגדולים יצטרכו לעשות חישוב מסלול מחדש ברמות המחירים שהם מציעים לנו הצרכנים- כי עכשיו יש לנו כבר אופציות אחרות.