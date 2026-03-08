הקלות בזכאות לדמי אבטלה ועוד: זהו מתווה הפיצויים לשכירים

שר האוצר סמוטריץ' הציג את מסגרת הסיוע לשכירים, שתתבסס על המודל ממלחמת "חרבות ברזל" • בין ההקלות: עובד יוכל לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה מהמדינה, קיצור תקופה האכשרה הנדרשת ועוד

עדי כהן ■ כתבת כלכלה 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■