הקלות בזכאות לדמי אבטלה ועוד: זהו מתווה הפיצויים לשכירים
שר האוצר סמוטריץ' הציג את מסגרת הסיוע לשכירים, שתתבסס על המודל ממלחמת "חרבות ברזל" • בין ההקלות: עובד יוכל לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה מהמדינה, קיצור תקופה האכשרה הנדרשת ועוד
משרד האוצר הציג היום (ראשון) את כללי המסגרת למתווה פיצוי לשכירים, שגובש בהתאם למדיניות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ועל פי המתווים שנהגו בעבר - בתחילת מלחמת "חרבות ברזל" ובמבצע "עם כלביא".
מתווה לעסקים יפורסם בהמשך, לאחר שיגובש בשותפות עם ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי.
מתווה הפיצוי לשכירים יפעל באופן הבא:
• מעסיק, בהסכמת העובד, יוכל להוציא עובד לחל"ת, ובגין תקופת החל"ת יקבל דמי אבטלה מהמדינה כתלות בעמידה בתנאי הזכאות.
• המתווה כולל מספר הקלות מרכזיות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, כפי שיושם במערכות קודמות, לרבות קיצור תקופת החל"ת שמקנה זכאות לדמי אבטלה מ-30 יום ל-14 יום רצופים.
• הקלות נוספות כוללות קיצור תקופת האכשרה הנדרשת (תקופת העבודה של העובד עד היום), אי ניכוי ימי החופשה של העובד וביטול ימי ההמתנה הקבועים בחוק.
פרטים מלאים יפורסמו בהמשך.