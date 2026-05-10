הדולר בשפל - ההייטק בלחץ: ההשלכות על הענף שעשויות לטלטל את השוק

השקל ממשיך להתחזק - אבל דווקא מי שאמור להיות מנוע הצמיחה של המשק הישראלי מתחיל להרגיש את הלחץ. בזמן שהציבור נהנה מדולר זול יותר, בענף ההייטק מזהירים מפני פגיעה כלכלית עמוקה שעלולה לשנות את פני התעשייה המקומית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בשבועות האחרונים ירד שער הדולר אל מתחת לרף של שלושה שקלים, ירידה של כ-9% מאז תחילת השנה וכ-19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עבור חברות הייטק ישראליות, שמרביתן פועלות מול לקוחות ומשקיעים מחו"ל ומכניסות דולרים, מדובר במכה ישירה לרווחיות.

המשמעות פשוטה: החברות ממשיכות לשלם משכורות והוצאות בשקלים, אבל ההכנסות שלהן נשחקות ככל שהדולר נחלש. בענף מספרים שכספי הגיוסים שהספיקו בעבר לשנים של פעילות נשחקים מהר יותר, והלחץ לצמצם הוצאות הולך וגובר.

ובתוך המשבר הזה מגיע גם גורם נוסף שמטלטל את עולם ההייטק: מהפכת הבינה המלאכותית. בזמן שחברות רבות בעולם כבר מצמצמות כוח אדם ומייעלות תהליכים באמצעות AI, השילוב בין שוק עבודה משתנה לבין דולר חלש יוצר, לפי בכירים בענף, "סערה מושלמת".

היזם והמשקיע ליעד אגמון הזהיר בימים האחרונים כי התחזקות השקל עלולה לפגוע בשוק העבודה אפילו מהר יותר מהבינה המלאכותית. לדבריו, גם בחברה שבראשותו הונחו הצוותים להעדיף גיוס עובדים מחוץ לישראל "ככל הניתן", משום שמשכורות בישראל כבר הופכות לפחות משתלמות עבור חברות שפועלות בדולרים.

בקרב יצואנים וחברות טכנולוגיה גובר כעת הלחץ על בנק ישראל ועל מקבלי ההחלטות להתערב בשוק המט"ח, מחשש שלא מדובר בתנודה זמנית, אלא במגמה שעלולה להוביל להאטה, פיטורים והעברת פעילות מישראל לחו"ל.