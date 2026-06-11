אירוע הכדורגל הגדול בעולם צפוי לצאת לדרך מחר (חמישי), ובחנויות החשמל כבר מרגישים את אווירת המונדיאל. יותר ויותר ישראלים בוחרים לשדרג את הטלוויזיה לקראת התחרות עם ביקוש גובר למסכי ענק גדולים ואיכותיים.

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כמו בכל מונדיאל יש מי שלוקחים את חוויית הצפייה צעד אחד קדימה ומשדרגים את מסך ההקרנה למסך גדול יותר, חד יותר ובעיקר - כזה שיאפשר להם להרגיש כאילו הכדור מתגלגל אצלם בבית.

בעולם הקמעונאות נרשם זינוק במכירת הטלוויזיות לקראת המונדיאל. עלייה של כ-20% במכירות מסכי טלוויזיה נרשמה בחודש האחרון, ובשבוע האחרון לבדו נרשמה עלייה נוספת של כ-30%.

אחת לארבע שנים מגיע רגע שבו הסלון הופך לאצטדיון, והמסך הופך לכוכב הראשי של הבית. בעולם מעריכים שגם השנה המונדיאל יסייע לדחוף את שוק הטלוויזיות קדימה, בעיקר בזכות הביקוש למסכים גדולים ואיכותיים יותר.