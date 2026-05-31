בשורה לנהגים: ירידה במחירי הדלק - החל מהלילה

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני (31.5-1.6) יעודכנו מחירי הדלק. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.80 ש"ח לליטר, ירידה של 27 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.61 ש"ח לליטר, ירידה של 23 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, מסרה: "הירידה המשמעותית במחיר הבנזין בתחנה לחודש יוני נובעת משילוב של שני גורמים: האחד, ירידה של כ־5% בשער החליפין של הדולר, וכן ירידה של כ־4% במחיר הבינלאומי של הבנזין. הירידה במחיר משקפת את התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, לצד ירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין, שהתעצמה לקראת סוף החודש על רקע התקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות מחירים בתחנות ומאחל לכולם נסיעה בטוחה".