פיתוח ישראלי חדש: קרם להארכת אפקט טיפולי הבוטוקס

טיפולי הבוטוקס, חלבון המופק מחיידק ומיועד להרפיית שרירי הפנים באופן זמני, נותרו הפתרון המוביל להחלקת קמטי הבעה ולמניעת סימני הזדקנות. כיום, הטיפול האסתטי הנפוץ דורש לרוב הזרקה חוזרת מדי כארבעה חודשים, בעלות שנעה בין 600 ל-1,200 שקלים בכל פעם. אולם, פיתוח דרמוקוסמטי חדשני וכחול-לבן מציע כעת פתרון שנועד להאריך את אפקט הטיפולים הללו באופן משמעותי.

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היזם הישראלי עומר כפרי, בשיתוף פעולה עם מומחים ורופאים בתחום הדרמוקוסמטיקה, פיתח במעבדות בישראל קרם ראשוני וחדש בשם "סבדרמה". המוצר נמכר כערכת יום ולילה בעלות של כ-680 שקלים, והוא מותאם במיוחד לעור שעבר הזרקות בפנים כמו בוטוקס וחומצה היאלורונית. הקרם מספק לעור רכיבים ספציפיים המשקמים ושומרים עליו לאחר ההזרקה, ומאריכים את מראה העור הבריא והטבעי.

במחקר קליני ראשוני שהציגה החברה בקרב מטופלים בעלי היסטוריית הזרקות קבועה, נמצא כי השימוש בקרם העלה את מרווח הזמן הממוצע בין טיפול לטיפול מ-13.5 שבועות ל-22.3 שבועות. מדובר בתוספת ממוצעת של כ-8.8 שבועות המהווה הארכה של כ-65% בזמן שבין הזרקה להזרקה (עד לשבעה חודשים). החידוש הישראלי כבר מניב תוצאות בשטח, ומעורר עניין רב גם מעבר לים.