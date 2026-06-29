לא רק חינה ומסיבת רווקות: הפרשת החלה הופכת לאירוע יוקרתי בדרך לחופה

עונת החתונות נמצאת בעיצומה, ואיתה ממשיך להתרחב גם מספר האירועים שמלווים את הזוגות בדרך לחופה. לצד מסיבת הרווקות, החינה ושבת החתן, יותר ויותר כלות בוחרות לקיים גם ערב הפרשת חלה - טקס מסורתי שבעבר נערך באווירה אינטימית, אך הפך בשנים האחרונות לאירוע מושקע הכולל עיצוב, כיבוד, מוזיקה, צלמים ותוכן המותאם לרשתות החברתיות.

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יש מי שרואות בטקס רגע של תפילה, ברכה וחיבור לפני החתונה, ואחרות מבקשות לשלב בו גם חוויה חגיגית עם המשפחה והחברות הקרובות. במקביל, בעלי מקצוע בתחום מספרים על עלייה בביקוש לעיצוב ולהפקת ערבי הפרשת חלה, שהפכו לחלק בלתי נפרד מחבילת האירועים שלפני החתונה.

אלא שלצד הערך הרוחני והחברתי, מדובר גם בעוד הוצאה בדרך ליום הגדול. עבור הכלות מדובר בהשקעה נוספת בהפקת האירוע, ועבור האורחות, בעוד הזמנה, מתנה ולעיתים גם רכישת בגד חדש. כך, טקס שהיה מזוהה בעיקר עם מסורת הפך עבור רבים לעוד תחנה בלוח האירועים של עונת החתונות.