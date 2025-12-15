"נתקן את החוק הטיפשי": סמוטריץ' מתכנן לבטל את חוק החניונים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ניפגש היום (שני) עם נציגות של בעלי חניונים מרחבי הארץ וסיכם איתם כי תוגש הצעת חוק ממשלתית לביטול חוק החניונים של חברת הכנסת נעמה לזימי, בתמורה להתחייבות להשיב את מחירי החניה לקדמותם עם אישור החוק.

השר סמוטריץ' דרש את ההתחייבות כתנאי לתיקון החוק על רקע החשש כי בעלי החניונים ישאירו את המחירים ברמתם הגבוהה גם לאחר תיקון החוק כך שהתיקון לא יתגלגל לצרכן.

השר סמוטריץ' אמר: "נתקן את החוק הטיפשי ונדאג שהמחיר יהיה שפוי". כזכור, לפי הצעת החוק, מפעיל חניון יגבה דמי חנייה לפי מספר הדקות שחנה הרכב, החל מהשעה הראשונה, ולא לפי פרקי זמן של 15 דקות החל משעת החנייה השנייה, כפי שהיה קבוע בחוק.

כאמור, במהלך הישיבה התחייבו רשתות החניונים הגדולות להשיב את המחירים לרמתם ערב כניסתו של החוק לתוקף. בין הרשתות שהתחייבו ישנם סנטרל פארק, יאיר השחר וימית חניונים. ההערכה היא כי רשתות נוספות יצטרפו למהלך בימים הקרובים.

בנוסף, רשת סנטרל פארק המונה כ-18,000 מקומות חניה הודיעה כי תוריד את המחירים כבר במהלך היממה הקרובה בעשרות החניונים שבבעלותה כצעד בונה אמון לקראת תיקון החוק. שר האוצר קורא ליתר בעלי החניונים לפעול באותה הדרך בכדי לא לפגוע באזרחי ישראל.