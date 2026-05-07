אם לאחרונה קיבלתם יותר מהזמנה אחת לחתונה - זה ממש לא במקרה. עונת החתונות כבר כאן, ואיתה גם גל ההוצאות שממשיך לטפס משנה לשנה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אתגר להבה ודור יתח, זוג סטנדאפיסטים שמתחתנים בחודש הבא, גילו מהר מאוד שהחתונה שלהם הופכת לא רק לאירוע אישי, אלא גם לחומר חדש למופע. ההכנות, רשימות הספקים והמחירים שהפתיעו אותם בדרך לחופה מצאו את עצמם על הבמה מול הקהל.

אם פעם חתונה הייתה אירוע פשוט יחסית, היום הדרך לחופה כוללת אינספור תחנות: מלונות התארגנות לכלה, פרחים, עיצוב, איפור וליווי אישי לאורך כל היום, ועד אטרקציות מיוחדות ברחבה כמו עוגות חתן־כלה ומיצגים לרוקדים.

ענף החתונות בישראל נחשב כיום לאחת התעשיות הגדולות בתחום הצריכה, עם מחזור של כ-13 מיליארד שקל בשנה ו-50 אלף זוגות שמתחתנים מדי שנה. בעוד שבעבר אירוע ממוצע היה מסתכם בכ-150 אלף שקלים, כיום זוגות רבים מגיעים להוצאות של רבע מיליון שקל ואף יותר.

המלחמה והמצב הביטחוני אולי יצרו חוסר ודאות סביב קיום האירועים והובילו חלק מהזוגות לבחור בחתונות קטנות ואינטימיות יותר, אבל בפועל - המחירים לא ירדו. מי שבוחר להמשיך עם חגיגה גדולה מגלה מהר מאוד שלחלום הזה יש תג מחיר גבוה במיוחד.