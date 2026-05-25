"לא מפחדים מאף אחד": העימות בין דניאל עמית ל"מדד גלבוע"

עימות פומבי התקיים הערב (שני) בין כוכבת הרשת דניאל עמית לבין תוכנית "מדד גלבוע", בעקבות ביקורת ששודרה בשבוע שעבר על עוגת הגבינה החדשה שלה.

במסגרת הפינה בתוכנית, בדקו ניב גלבוע ודנה ירקצ'י את עוגת הגבינה של עמית, וטענו כי היא מיוצרת בפועל על ידי חברת "ביסקוטי", שמספקת קינוחים גם למסעדות רבות. ירקצי אף הציגה השוואת מחירים לעוגות דומות של החברה וטענה לפערי מחיר משמעותיים.

בתגובה, עמית העלתה סדרת סטוריז זועמת שבה תקפה את ירקצי באופן אישי: "הייתה איזו כתבת אחת, אני אפילו לא יודעת את שמה באמת, שפשוט שיקרה", אמרה עמית. "זו לא אותה עוגה, זה לא אותו משקל, זה לא אותם רכיבים".

באולפן "מדד גלבוע" לא נשארו חייבים, "אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אני עיתונאית, והתפקיד שלי לבדוק את כל הפרובוקטורים שמקוששים לייקים על חשבוננו".