בוקינג במבחן: באיזה מנוע חיפוש מצאנו את המחיר הכי טוב לחופשה?

התחרות בשוק הזמנת המלונות עולה מדרגה עם כניסתם של מנועי חיפוש חדשים, המושקים על ידי חברות תעופה וכרטיסי אשראי ומבטיחים לשנות את כללי המשחק.

בדיקת מחירים מיוחדת שבוצעה לקראת תקופת החגים הציגה פערי מחירים דרמטיים לטובת השחקנים החדשים בשוק, כאשר ענקית ההזמנות הבינלאומית בוקינג התבררה פעם אחר פעם כאופציה היקרה ביותר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כך למשל, בהשוואת מחירים לחדר במלון ברודוס, נמצא כי אתר FlyAll הציע את העסקה הזולה ביותר ב-2,777 שקלים, לעומת בוקינג שהציג את המחיר היקר ביותר בסך 3,475 שקלים. פערים דומים ואף קיצוניים יותר של מאות ואלפי שקלים לטובת הפלטפורמות החדשות נרשמו גם ביעדים פופולריים אחרים בעולם כמו לונדון, פריז וניו יורק.

אופיר גולדמן, ראש אגף שיווק ודיגיטל באל על, הכריז על השקת פלטפורמה חדשה המציעה מעל מיליון וחצי מלונות, והצהיר פתוחות: "במי אנחנו מתכוונים להתחרות? בכל מי שמציע מלון, בעיקר כמובן בבוקינג". גם יפעת גינאי, מנכ"לית Cal, הדגישה את השאיפה להציע "מלונות בכל העולם במחירים יותר זולים מבוקינג", בעוד ליאור רביב, המשנה למנכ"ל ישרוטל, הסביר כי המטרה היא לרכז את "הכל במקום אחד: הטיסה והמלון והאטרקציות וביטוח הנסיעות".

והמסקנה? למרות כניסתה של הבינה המלאכותית ושיטות החיפוש החדשות, שום אלגוריתם עוד לא מחליף השוואת מחירים ישנה וטובה.