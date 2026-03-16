האזעקות מפריעות לכם להירדם? הפרי שיעזור לכם לישון טוב יותר

עבור מיליוני אנשים הסובלים מקשיי שינה, הפתרון עשוי להימצא במחלקת הפירות. בראיונות שערכו לאחרונה במגזין Prevention עם מומחי שינה בארה"ב, עלה פרי אחד כמומלץ ביותר על ידי הרופאים: הדובדבן החמוץ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לדברי ד"ר מורגן סופלר, מומחית לרפואת שינה מהקולג' לרפואה בניו יורק, הדובדבן החמוץ הוא מקור טבעי למלטונין – ההורמון המאותת לגוף שהגיע הזמן לישון.

בנוסף למלטונין, הפרי מכיל רכיבים נוגדי דלקת ונוגדי חמצון המקלים על הגוף להגיע למנוחה עמוקה יותר.

סקירה מדעית שפורסמה בשנת 2025 בכתב העת Food Science & Nutrition, שבחנה שבעה מחקרים שונים, איששה כי משתתפים שצרכו דובדבנים חמוצים דיווחו על עלייה משמעותית במשך השינה ועל ירידה בזמן שלוקח להם להירדם.

איך מומלץ לצרוך אותם?

מיץ: הדרך הפופולרית ביותר היא שתיית מיץ דובדבנים חמוצים טבעי לפני השינה (ניתן למהול במים מוגזים או במי קוקוס כדי למתן את החמיצות).

צורות אחרות: ניתן להשיג את הפרי גם קפוא, מיובש, או כתוסף תזונה המכיל תמצית דובדבנים חמוצים.

לצד ההמלצה על הדובדבנים, ד"ר סארתי בטצ'ארייה, מומחה לרפואת שינה ומנהל מרכז הפרעות שינה בלוס אנג'לס, מדגיש כי ה"טיפ" החשוב ביותר עשוי להיות דווקא הימנעות מאוכל.

לדבריו, הדרך הטובה ביותר להבטיח שינה איכותית היא להפסיק לאכול ולשתות לפחות 3 עד 4 שעות לפני שנכנסים למיטה. זמן זה מאפשר לגוף להתרכז בתהליכי התאוששות ולא בעיכול, מה שמוביל לשינה רציפה ונינוחה יותר.