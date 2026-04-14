ראש המוסד: "המשימה באיראן טרם הושלמה - עד שיוחלף המשטר הקיצוני"

ראש המוסד דדי ברנע אמר היום (שלישי) במהלך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה כי המשימה באיראן טרם הושלמה. "לא חשבנו שמשימה זו תושלם מיד עם שוך הקרבות, אך תכננו גם תכננו שהמערכה שלנו תבוא לידי ביטוי גם בתקופה שלאחר התקיפות בטהרן", אמר.

"מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה", אמר ראש המוסד, "אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב לחלוף מן העולם. זו משימתנו, לא נמשיך להביט מנגד לאיום קיומי נוסף, מתוך ציווי ברור: לעולם לא עוד".

בפתח נאומו אמר ראש המוסד: "עם ישראל חי. אנחנו עם חזק מאוד ונמשיך לחיות - במילים המרגשות הללו חתם את דבריו שורד השואה טומי שחם, שכיבד אותנו הבוקר בנוכחותו בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה".

"טומי הזכיר לנו כי עבורו, יום זה אינו רק זיכרון של מה שהיה - אלא גם מבט עמוק אל מה שנבנה כאן מאז: המדינה שקמה, הצבא וגופי הביטחון המגנים עליה, החקלאות והתעשייה המשגשגות, והחיים שיצרנו כאן מתוך כאב ומתוך תקווה. ומעל הכול, זו תזכורת לאחריות שלנו להמשיך ולבנות, לשמור ולהאמין - למען המדינה היקרה שלנו".