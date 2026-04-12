יחליף את דדי ברנע: אושר מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אשר גרוניס, אישרה הערב (ראשון) את מועמדותו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

לאחר אישור הוועדה, חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו על כתב המינוי, וגופמן צפוי להיכנס לתפקידו ב-2 ביוני 2026, לכהונה בת חמש שנים, במהלכה יחליף את ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע.

לצד האישור, התייחס גרוניס בהחלטתו גם לסוגיה שנויה במחלוקת מעברו של גופמן, וציין כי מדובר ב"פגם משמעותי מבחינת טוהר המידות", בעקבות מסירת מידע שגוי לבכירי צה"ל בפרשת אורי אלמקייס. למרות זאת, הוועדה קבעה כי אין בכך כדי למנוע את המינוי.

ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע העלה תהיות באשר למינוי בעקבות פרשת אלמקייס והוא חשב שלא ראוי לקדם. זמיר תמך, ואמר בוועדה שהיה מקודם בצה"ל לולא היה מוסכם לראשות המוסד.

ברקע ההחלטה, ייתכן שיוגשו עתירות לבג"ץ נגד המינוי, בין היתר בהתבסס על הסתייגויות שהועלו במסגרת הדיון. כמו כן, תשומת לב מופנית לעמדתה האפשרית של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות התנגדות גרוניס למינוי שלה.