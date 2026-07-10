הקינג של בוקרשט: איך הפך יוסי חדד, משף ירושלמי לכוכב הכי גדול ברומניה?

כשיוסי חדד נחת ברומניה לפני שלושה עשורים, הוא לא דמיין לעצמו לאן החיים הולכים לקחת אותו. הוא תמיד ידע לבשל, תמיד אהב את המטבח, אבל הסיכוי שיהפוך לאחד האנשים המוכרים ביותר במדינה המזרח-אירופית נראה אז כמו מדע בדיוני. היום, כשהוא מנצח על אימפריית מסעדות, משמש כשופט קשוח ואהוב ב"מאסטר שף" הרומנית ומחזיק בתואר הבלתי רשמי של "השף המפורסם במדינה", הוא חוזר הביתה כדי להביט לאחור.

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תפסנו את השף חדד לביקור מולדת קצר ומרגש, ויצאנו איתו לסיבוב בסמטאות של ירושלים – אל בית ילדותו, המקום שבו הכל התחיל, בין הריחות, התבלינים והסירים של אמא שעיצבו את סיפור חייו.

איך שף ישראלי מצליח לכבוש מדינה שלמה עם תרבות קולינרית שונה לחלוטין? חדד מספר על הדרך הארוכה, על הניסיונות לפצח את הטעם הרומני המקומי, ועל הרגע שבו הכל התחבר – כולל מנה אחת אייקונית שהפכה אותו לאושיית רשת לוהטת וגרמה לרומנים לעמוד בתור.

לצד ההצלחה בטלוויזיה, הראיון חוזר לתחנות המרתקות בקריירה שלו, כולל התקופה שבה בישל לשועי עולם והזיכרונות המיוחדים מיצחק רבין ז"ל. חדד משחזר את המפגשים, את ההערכות שקיבל מראש הממשלה המנוח, ומה רבין באמת חשב על האוכל שלו.