מהפכה של 90 יום: הפרי המתוק שמרסק את מדדי הסוכר ומשפר את חילוף החומרים

החלפת חטיפים מעובדים במנה יומית של מנגו עשויה להוביל לשיפור משמעותי במדדי הבריאות המטבולית בתוך שלושה חודשים בלבד. כך עולה משורת מחקרים ודיווחים של מומחי תזונה שפורסמו בסוף השבוע במגזין Parade.

לפי הנתונים, הפרי הטרופי אינו משפיע רק על רמות הסוכר, אלא מסייע גם בוויסות לחץ דם וכולסטרול, שלושת הגורמים המכריעים במניעת "תסמונת מטבולית", המגדילה את הסיכון לסוכרת, מחלות לב ושבץ.

המחקרים האחרונים, כולל נתונים מעודכנים מתחילת שנת 2025, מצביעים על כך שצריכת מנגו משפרת את הרגישות לאינסולין אצל אנשים הסובלים מדלקות בדרגה נמוכה. בניגוד לתפיסה הרווחת שיש להימנע מפירות בשל תכולת הסוכר, הדיאטנית אנדרו סוסדה הסבירה ל-Parade כי הסיבים התזונתיים במנגו (כ-2.6 גרם לכוס) מאטים את ספיגת הפחמימות ומונעים קפיצות חדות ברמת הסוכר בדם.

מעבר לסיבים, המנגו עשיר בפוליפנולים, תרכובות צמחיות נוגדות חמצון המפחיתות דלקתיות בגוף. המומחים מציינים כי רכיבים אלו מזינים חיידקי מעיים ידידותיים (כמו Bifidobacteria), מה שתורם לאיזון מטבולי כללי ולתחושת שובע ממושכת יותר בהשוואה לחטיפים מלוחים או עוגיות.

עם זאת, אנשי המקצוע מבהירים כי המנגו אינו "תרופת פלא" ופעולתו תלויה בהתמדה ובשילובו באורח חיים פעיל. המלצת הדיאטנים עומדת על צריכת 2 עד 3 יחידות מנגו בשבוע, או לחילופין מנה של כוס פרי חתוך 3 עד 7 פעמים בשבוע, כחלופה לנשנושים מעובדים.