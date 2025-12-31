מאפה יפני ועוף קוריאני: ההתפתחות של המטבח האסייתי בישראל

כבר ארבעה עשורים שהאוכל האסייתי נחת בישראל, ועם הזמן נראה שהוא ממש לא רק טרנד - הוא כאן כדי להישאר. אם בשנות ה-80 הקהל הישראלי באגרולים השמנוניים עם הרוטב הוורוד הזרחני, ומאז למדנו שאוכל אסייתי זה הרבה יותר מסויה וחמוץ-מתוק. חומרי הגלם נעשו רבים יותר, שיטות ההכנה מדויקות יותר, והטעמים עמוקים יותר.

ממש כמו בערים הגדולות בעולם, גם לתל אביב יש בשנתיים האחרונות "צ'יינה טאון" משל עצמה - בשוק האוכל בשרונה. השנה יותר מחמישים דוכנים לוקחים חלק באירוע האוכל האסייתי, ולמרות ההיצע המגוון, נראה שכדי לטעום כמה שיותר דברים, עדיין צריך להמתין קצת בתור.

אחת ההפתעות שגילינו בפסטיבל הוא הדוכן של הקונדיטור אלון שבו, שבחר לשלב את המטבח היפני עם הקונדיטוריה הצרפתית - פריז פינת טוקיו. לפי אלון, נראה שהטרנד לא הולך לשום מקום.

