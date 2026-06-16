גל זהבי הגיע לסניף יד אליהו של "טאקרייה" כדי לבדוק מקרוב איך נראה אקזיט של 35 מיליון שקלים. לאחר שהזמין דרך מסך השירות העצמי ארוחה מגוונת ב-220 שקלים, הוא פתח עם מנת התירס המקסיקני "טירס הוואנה" שכללה איולי צ'יפוטלה נהדר אך הייתה חסרה מעט חריכה שרופה.

לעומת זאת, סלט הקיסר ששוקשק בקופסה התברר כהצלחה גדולה עם רוטב מעולה וטעם עשיר במחיר נוח ומשתלם.

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המשך הארוחה הציג עליות ומורדות עם הקסדייה הקריספית שהייתה עשירה בגבינה ובעוף מפורק טעים במיוחד. מנגד, טאקו הדג התגלה כאכזבה כבדה ושומנית מדי בשל טיגון יתר של הטמפורה שהותיר את המבקר אדיש לחלוטין. את החוויה הציל הבוריטו המזוהה עם המקום, שהתגלה כמנת דגל ענקית עם לחי עגל עשירה ומנחמת ב-64 שקלים בלבד.

לקינוח נגס זהבי בצ'ורוס קריספי וחביב ב-24 שקלים, אך הזהיר את הצופים מפני ממרח ריבת החלב המלווה שכלל לא הזכיר את הטעם המקורי. בשורה התחתונה, המבקר קבע כי הרשת עומדת בגאווה במבחן המקסיקני-ישראלי בזכות מנות גדולות, מוקפדות ועשירות בחומרי גלם מצוינים., או בקיצור: "יש סיבה לאקזיט".