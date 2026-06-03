דרבי הקובות של המרכז: גל זהבי הכריע - איזו קובה מנצחת?

על מה המהומה: מבקר האוכל גל זהבי יצא לשוק התקווה כדי לטעום ולהכריע בדרבי הקובות הגדול: איזו קובה תנצח?

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המסעדה הראשונה שנבדקה היא "קובה התרנגול". המנות שנדגמו הן קובה סלק, קובה חמוסטה וקובה נבולסיה המטוגנת.

בקובה המטוגנת, חשב זהבי כי היחס בין המילוי למעטפת הוא "חצי חצי", אבל הבשר מתובל מאוד, הרבה עושר, יש המון רטיבות, ובסך הכול - ממש טעים.

במנת הקובה חמוסטה, אמר זהבי: "המרק היה קצת שונה ממנה שאני מכיר, בדרך כלל יש בו יותר ירוקים - אבל זה מאוד טעים". אבל הקובה סלק ביאס: "איזה מרק מתוק. הביס מצריך הרבה עבודה בגלל העובי של הבצק".

משם פנה זהבי למסעדת "חביב". שם כבר יש הבדל בין המחיר לתמורה, כאשר במסעדת התרנגול מגישים שלוש קובות במחיר של 45 שקלים, ובמסעדת חביב מגישים ארבע קובות במחיר של 40 שקלים.

מנת הקובה נבולסיה, "תיבול טוב, הקריספיות מורגשת, לא דומה לתרנגול בכלל - פחות רטוב אבל ממש טעים".

גם מנת החמוסטה הייתה שונה אך טעימה: "יש פה פחות בצק, המרק פחות חמוץ ויותר מאוזן, זה מתובל ועסיסי מאוד וטעים". מנת הקובה סלק שלחה את זהבי להתלבטות קשה: "המרק פה טעים אבל יותר מדי מתוק, אני קרוע".

ואחרי מחשבה רבה ולמרות שקובה הנבולסיה הייתה יותר טעימה אצל "התרנגול", בכמות, המחיר, האותנטיות והעושר - מרכז הקובה של "חביב" הוא המנצח.