"לא נאמן למקור, אבל טעים": כמה במדד קיבלה המסעדה התאילנדית הוותיקה?

מסעדת האוכל התאילנדי "נאם" בתל אביב קיימת כבר 12 שנה, אבל האם הסטנדרט שלה נשמר? מגיש "מדד גלבוע" ניב גלבוע יצא לבדוק.

"אני אוהב מוסדות שמחזיקים הרבה זמן", מודה גלבוע. על סלט הפאפאיה, "א', ב' של המטבח הזה", הוא אומר, "טעים, נאמן לטעמים המקוריים - ולא חריף מדי". בהמשך טעם את מנת הנאם, בירך על כמות הסינטה והוסיף: "אני מאוד שמח על מה שקורה פה בינתיים".

גלבוע התמוגג ממנת הקארי הצהוב ה"חריף ומתקתק", אבל הסאטה אכזב: "הטיפול של התאילנדים בבשר הוא קצת רשלני, יבש לי". לסיום, קינוח הבננה לוטי לא היה נאמן למקור, "אבל טעים".

לסיום, למרות שהאוכל הגיע בכלים חד פעמיים ובלי שירות מלצרים, הכול "היה טעים מאוד" - 8 במדד.