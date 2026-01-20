קוצ'ין הקטנה: האירוח המסורתי והאוכל האותנטי במושב בנגב

בין חולות הנגב והמרחבים של מושב נבטים במועצה האזורית בני שמעון, שוכן אחד המוקדים המרכזיים של יהדות קוצ’ין - מהקהילות היהודיות העתיקות בעולם • כתבנו שי ישראל יצא לטעום את טעמי המזרח - בנגב

שי ישראל
שי ישראל ■ כתב מגזין
בין חולות הנגב והמרחבים של מושב נבטים במועצה האזורית בני שמעון, שוכן אחד המוקדים המרכזיים של יהדות קוצ'ין - מהקהילות היהודיות העתיקות בעולם. הקהילה שומרת על מסורות בנות אלפי שנים: שירים, לבוש צבעוני ומטבח ייחודי. כתבנו שי ישראל יצא לטעום את טעמי המזרח באירוח קוצ'יני מסורתי.

