קוצ'ין הקטנה: האירוח המסורתי והאוכל האותנטי במושב בנגב
בין חולות הנגב והמרחבים של מושב נבטים במועצה האזורית בני שמעון, שוכן אחד המוקדים המרכזיים של יהדות קוצ’ין - מהקהילות היהודיות העתיקות בעולם • כתבנו שי ישראל יצא לטעום את טעמי המזרח - בנגב
שי ישראלכתב מגזין
1 דקות קריאה
בין חולות הנגב והמרחבים של מושב נבטים במועצה האזורית בני שמעון, שוכן אחד המוקדים המרכזיים של יהדות קוצ'ין - מהקהילות היהודיות העתיקות בעולם. הקהילה שומרת על מסורות בנות אלפי שנים: שירים, לבוש צבעוני ומטבח ייחודי. כתבנו שי ישראל יצא לטעום את טעמי המזרח באירוח קוצ'יני מסורתי.
