העוף שמשגע את השרון: גל זהבי בדק את רוטיסרי צ'יקן קלאב בגלילות

השמועות על העוף שמושך סועדים מכל השרון הובילו אותנו לגלילות, שם הופתענו ממגש עמוס ברמה של אירוח ביתי נדיב. גולת הכותרת היא תפוחי האדמה בתנור, הסופגים לאורך הצלייה את השומן המטפטף ישירות מהעופות המסתובבים מעליהם.

מדובר בביס נוסטלגי ומענג שמזכיר את התבניות הביתיות של אמא ומצדיק לחלוטין את ה"הייפ".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כשטועמים את העוף מבינים את המהומה, שכן הבשר רך ונמס בפה. גם גזרת המטוגנים הצטיינה עם צ'יפס בטטה מעולה בעבודת יד ושניצל ענקי, שמן וקריספי במיוחד ששמר על עסיסיות מושלמת. השילוב בין רכות העוף לקרנצ'יות של השניצל מייצר חוויה מושלמת לחובבי הבשר.

לצד המחמאות, נרשמה נפילה בגזרת הירקות עם רבע כרוב יבש ונטול תיבול שהיה קשה לחיתוך, ושעועית ירוקה חלוטה וסתמית. למרות זאת, השורה התחתונה מבהירה כי מדובר באוכל יוצא דופן עבור מתחם קניות, הכולל שירות נהדר ואיכותי. מומלץ להגיע רעבים ולוותר על התוספות הירוקות לטובת הפחמימות.