תוצרת הארץ: הוויסקי המקומי שעושה חיל בעולם

בשנים האחרונות הוויסקי, במקור מהרי סקוטלנד ואירלנד, עשה עליה לישראל. יותר ויותר יצרנים מקומיים הקימו מזקקות ומשווקים את המשקה ברחבי העולם - והתוצאות מצוינות. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת", כתבנו עידו שברצטוך טעם - וחזר עם מסקנות.

מתחת לרדאר, גל חדש של מזקקות וויסקי כחול-לבן שוטף את ישראל. במשך מאות שנים הוויסקי היה נחלתן של ארבע מדינות: סקוטלנד, אירלנד, ארצות הברית וקנדה. העולם הישן של הוויסקי. אבל לפני כמה עשורים היפנים נכנסו לזירה והפתיעו את כולם עם וויסקי איכותי, ומאז, כמעט בכל מדינה בעולם ניתן למצוא גרסה מקומית משלה.

טל מדלסי ממזקקת "גולני" בקצרין מספר מה מייחד את הוויסקי בישראל: "מזג האוויר שיש לנו פה בארץ הוא כל כך ייחודי, אתה יכול לשחק איתו בצורה כל כך מדהימה, ויש השפעה כל כך שונה אם אתה שם חבית בחרמון או שם אותה באילת".

