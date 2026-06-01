מפוצץ בחלבון: כך תכינו פאד קפאו תאילנדי אותנטי במינימום מאמץ

מתכון מנצח ופשוט להכנת פאד קפאו תאילנדי מסורתי. המנה, המתבססת על חצי קילוגרם של בשר טחון (בקר, עוף או פרגית), מדגישה טכניקת בישול חמה ומהירה המשמרת את עסיסיות חומרי הגלם ומונעת מהבשר להפוך ליבש או לעיסתי.

הבסיס המדעי להצלחת המנה נשען על שימוש בווק או במחבת כבדה מאוד המונחת על להבה גבוהה במיוחד, דבר המעניק לבשר את הארומה המוקפצת הייחודית ומונע ממנו להפריש נוזלים ולהפוך לתבשיל. המתכון מייצר איזון מדויק בין ארבעה אלמנטים מרכזיים: החריפות הדומיננטית של פלפלי הצ'ילי, המליחות העמוקה של רוטב הסויה ורוטב הדגים, המתיקות של הסוכר החום והרעננות של הבזיליקום.

המצרכים הנדרשים (עבור 2-3 מנות)

לבסיס המנה והבשר:

500 גרם בשר טחון (בקר, עוף או פרגית).

1 בצל קטן או שאלוט, קצוץ דק.

4-6 שיני שום, קצוצות.

1-2 פלפלי צ'ילי אדומים טריים, קצוצים.

חופן גדול של עלי בזיליקום תאילנדי (או בזיליקום רגיל).

2 כפות שמן ניטרלי (לטיגון).

לרוטב המאוזן וההגשה:

2-3 כפות רוטב סויה.

1 כף רוטב דגים (לשומרי כשרות: ניתן להחליף ברוטב סויה נוסף או ברוטב הוי-סטיר כשר).

1-1.5 כפות סוכר חום.

2-3 כפות מים חמים.

2-3 ביצי עין מטוגנות.

אורז לבן מאודה, חם ומוכן להגשה.

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

1. פתיחת הארומות: מחממים את הווק או את המחבת הכבדה על אש גבוהה מאוד ומוסיפים את השמן הניטרלי. כאשר השמן חם, מוסיפים את הבצל הקצוץ, השום והצ'ילי ומטגנים במשך כדקה אחת בלבד, עד שעולה ריח חזק ודומיננטי במטבח.

2. צריבת הבשר: מוסיפים את הבשר הטחון אל המחבת הלוהטת. מפוררים אותו באגרסיביות תוך כדי הטיגון המהיר בעזרת כף עץ או מרית, וממשיכים לבשל עד שהבשר כמעט מוכן לחלוטין וכל הנוזלים שהופרשו ממנו מתאדים.

3. צמצום הרוטב: יוצקים פנימה את רוטב הסויה, רוטב הדגים, הסוכר החום והמים החמים. מערבבים היטב במשך דקה עד שתיים, ומאפשרים לכל המרכיבים להתאחד ולרוטב להצטמצם מעט ולעטוף את הבשר.

4. שילוב הבזיליקום: מכבים את הלהבה לחלוטין. מוסיפים מיד את חופן עלי הבזיליקום הטריים ומערבבים קלות בתוך הבשר החם רק עד שהעלים קמלים ומפרישים את הארומה שלהם. הוספת הבזיליקום מחוץ לאש שומרת על הטעם הרענן שלו ומונעת ממנו להפוך למר וכהה.

5. הרכבת הצלחת: מניחים תלולית של אורז לבן מאודה וחם בצלחת ההגשה, יוצקים מעליה כמות נדיבה מהבשר המוקפץ, ומניחים מעל הכל ביצת עין מטוגנת עם חלמון נוזלי. מגישים מיד.

רקע קולינרי וטיפים לשדרוג חגיגי

הפאד קפאו (Pad Kra Pao) נחשב לאחת ממנות הרחוב הפופולריות והנמכרות ביותר בתאילנד, ומהווה עמוד תווך במטבח המקומי בשל מהירות הכנתו וזמינות חומרי הגלם שלו. תפקידה של ביצת העין המונחת מעל אינו רק אסתטי, אלא מרכזי ביצירת המרקם; החלמון הנוזלי שמתפרץ על האורז והבשר מעניק עשירות שמנתית המאזנת את החריפות הדרמטית של הצ'ילי.

בשלנים המעוניינים להעמיק את פרופיל הטעמים של המנה, יכולים להוסיף מעט ג'ינג'ר טרי קצוץ יחד עם השום והבצל בתחילת הטיגון, או לזלף מספר טיפות של שמן שומשום איכותי מיד עם כיבוי האש. במידה והמנה אינה מאוזנת עבורכם בתום הבישול, ניתן לתקן את הטעמים באופן מיידי על ידי הוספת קורט סוכר חום נוסף להגברת המתיקות או זילוף קל של רוטב סויה לחיזוק המליחות.