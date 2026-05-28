אבולה בקונגו: משרד הבריאות מפרסם הנחיות חירום למטיילים

משרד הבריאות עדכן היום (חמישי) כי הוא עוקב מקרוב אחר התפרצות נגיף האבולה מזן "בונדיבוגיו" ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בעקבות דיווחים של ארגון הבריאות העולמי. נכון ל-26 במאי, דווחו באפריקה קרוב ל-1,000 מקרי הדבקה ולמעלה מ-200 מקרי פטירה, לצד מקרים בודדים שזלגו לאוגנדה השכנה.

אבולה היא מחלה מדבקת וקשה בעלת שיעורי קטלניות גבוהים, המועברת במגע ישיר עם חולה תסמיני או עם נוזלי גוף. במשרד מבהירים כי בשלב זה לא ידוע על התפשטות הנגיף מחוץ לאפריקה (למעט חולים בודדים שהוטסו למערב תחת אבטחה קפדנית), וכי מעולם לא תועד מקרה אבולה בישראל.

בשל המצב, משרד הבריאות ממליץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורי הסיכון, ומנחה את השבים משם לגלות ערנות: מי שמפתח חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים מהחזרה, נדרש להימנע ממגע עם אחרים, ליצור קשר טלפוני מיידי עם גורם רפואי ולדווח על שהותו באזור הנגוע.

מאמצי ההכלה נתקלים בקשיים עצומים עקב הלחימה באזור. ראש ארגון הבריאות העולמי הזהיר מפני "התנגשות קטסטרופלית של מחלה וסכסוך", שכן קרבות במחוז איטורי המצוי תחת שלטון צבאי מונעים גישה רפואית ומחריפים את המצב. בנוסף, מדובר בזן נדיר ללא חיסון או תרופה, ואוגנדה, ארה"ב וקנדה כבר הטילו הגבלות תנועה חמורות.