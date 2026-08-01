מחווה מרגשת: הרשויות באוגנדה חנכו היום (שבת) אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו ז"ל בטרמינל הישן בשדה התעופה במדינה, בו התרחש מבצע חילוץ החטופים בקיץ 1976, כך עולה מדיווח שפורסם באתר המקומי "The Kampala Post", הנחשב למקורב לממשל ולצבא.

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מפקד צבא אוגנדה, מואוזי קאינרוגבא, הוביל את הטקס והדגיש בנאומו כי "המעמד מסמל את השותפות הביטחונית המתמשכת, האמון ההדדי והפיוס הדיפלומטי בין המדינות".

"הנהגתו והקרבתו העליונה של יוני נתניהו הפכו לסמל מתמשך של אומץ, מחויבות ושירות ללא אנוכיות", הוסיף. בסיום דבריו אמר כי "אנדרטאות הן מעבר לאבן וברונזה - הן משמרות זיכרון, מלמדות על היסטוריה ומעוררות השראה בדורות הבאים".