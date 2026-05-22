וודו והערצה לישראל: המסע המהפנט של אוהד הנווד אל לב השבטים בגאנה

מאחורי אוהד הנווד כבר עשרות, ואולי מאות, מסעות מרתקים ברחבי הגלובוס. הוא תיעד קהילות מבודדות, נופים קיצוניים ותרבויות רחוקות, אבל המסע האחרון שלו ליבשת אפריקה - ובאופן ספציפי למדינת גאנה, מסתמן כאחד המהפנטים, המסתוריים והמאתגרים ביותר שחווה אי פעם. הערב (שישי) ב"קבינט שישי", הוא הביא את תיעוד המסע.

יחד עם קבוצה של מטיילים ישראלים, יצא אוהד אל עומק השטח כדי לבחון מקרוב כיצד נראים חייהם של השבטים האפריקאים העתיקים, הממשיכים לקיים מסורות בנות מאות שנים הרחק מהמודרניזציה המערבית. הסיור הוליד תיעוד נדיר ויוצא דופן של עולם הטקסים הפגאניים ודת הוודו המקומית. למרות הסטיגמה ההוליוודית השלילית, עבור בני השבטים מדובר במערכת אמונות שלמה המיועדת להסרת כישופים, ריפוי מחלות קשות, הארכת חיים ובקשת משאלות והגנה מפני כוחות נסתרים.

אולם מעבר לטקסים האקזוטיים, המסע סיפק שתי דרמות מרכזיות. הראשונה היא המפגש הרשמי והיוצא דופן עם מלך הכפר המקומי - דמות סמכותנית ורבת עוצמה המושלת בחיי השבט, פגישה שחשפה את הפוליטיקה השבטית הפנימית ואת הקודים החברתיים הנוקשים של האזור.

הדרמה השנייה, ואולי המפתיעה מכולן עבור המשלחת הישראלית, הייתה גילוי של הערצה עמוקה ובלתי צפויה כלפי מדינת ישראל בקרב בני השבטים. מדובר בחיבור תרבותי ודתי מרתק, שכן קהילות רבות בגאנה רואות בישראל סמל דתי והיסטורי רב עוצמה, וחלקן אף מקשרות את שורשיהן לסיפורי התנ"ך והשבטים האבודים. התיעוד המלא, שמביא אל המסך את סודותיהם הכמוסים של השבטים האפריקאים, יוכיח פעם נוספת שהמציאות עולה על כל דמיון.