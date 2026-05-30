דיווח: איראן השתמשה בטיל סיני כדי להפיל את מטוס הקרב האמריקני

מטוס הקרב האמריקני שהופל מעל דרום-מערב איראן בחודש שעבר, נפגע ככל הנראה מטיל תוצרת סין, כך אמרו היום (שבת) לרשת NBC שלושה גורמים המעורים בפרטים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לפי הדיווח, יתכן כי בשלבים המוקדמים של המלחמה סין גם סיפקה לאיראן מכ"ם התרעה מוקדמת ארוך-טווח המזהה מטוסי חמקן שנועדו לחמוק מגילוי. גורמים רשמיים בארה"ב עדיין חוקרים את הנסיבות סביב הפלת מטוס ה-F15, כtar זו הייתה הפעם הראשונה מזה עשורים שמטוס קרב אמריקני הופל מאש אויב.

הגורמים עוד אמרו כי לא ברור מתי הציוד הצבאי הועבר, אך השימוש של איראן בנשק מתוצרת סין מסבך את יחסיה של ארה"ב עם בייג'ינג, בתקופה שבה הנשיא דונלד טראמפ ביקש את עזרתה של סין בסיום העימות.

מוקדם יותר החודש הנשיא האמריקני טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג נפגשו בבייג'ינג. במהלך הכינוס, נשיא סין אמר כי המדינות צריכות להפוך לשותפות ולא ליריבות. בתגובה, הנשיא האמריקני כינה אותו "חבר".

השניים נשאו דברים בסיום סעודה ממלכתית שנערכה, וטראמפ הזמין את שי לבקר בארצות הברית ב-24 בספטמבר. "היחסים בין המדינות הם מהמשמעותיים ביותר בהיסטוריה העולמית, קיימנו דיונים חיוביים ובונים ביותר", אמר הנשיא האמריקני, "יש לנו הזדמנות ליצור עתיד של שיתוף פעולה ושגשוג גדולים יותר".

בתוך כך, בתוך כך, טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי "סין הציעה לסייע בנושא האיראני - והבטיחה שלא תספק להם נשק". עוד הוסיף: "סין היתה רוצה לראות את מצר הורמוז פתוח".