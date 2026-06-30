"רחפן פגע מעל תא הטייס": שתי תקריות חריגות בשמי ניו יורק - תוך שעות

מטוס נוסעים של חברת "גט' בלו" דיווח אתמול (שני) על פגיעת רחפן במהלך גישתו לנחיתה נמל התעופה JFK בניו יורק. שעות ספורות לאחר מכן, התריע טייס מסוק על אירוע "כמעט תאונה" עם טיסן המופעל בשלט רחוק, בסמוך לאותו נמל תעופה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

רשות התעופה הפדרלית חוקרת כעת את האירוע הראשון. התקרית התרחשה בשעות הבוקר של יום שני, כאשר מטוס של חברת ג'ט-בלו חצה את קו החוף בגובה של 3,000 רגל. המטוס נחת בבטחה בניו יורק ללא צורך בסיוע, ובבדיקה שנערכה לו לאחר מכן לא נמצא כל נזק.

"התנגשנו שם ברחפן במהלך הסיבוב", אמר הטייס לפקח הטיסה, "זה פגע בנו ממש מעל תא הטייס".

מחברת התעופה נמסר כי כל הנוסעים ירדו מהמטוס כרגיל, ולאחר מכן הוא הושבת זמנית לצורך בדיקה. בג'ט-בלו ציינו כי החברה "לא מצאה נזק או ראיות להתנגשות".