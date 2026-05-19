משרד התחבורה שאחראי בין היתר על חלוקת זמני הטיסות ("סלוטים", י"ס), החליט היום (שלישי) לתעדף את חברת פליי דובאי האמירתית, על פני חלק מטיסות לואו קוסט של חברת וויז אייר וחברת ריינאייר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המהלך מגדיל את כמות הטיסות של החברה, שטסה במחירים סטנדרטיים, ולא במחירי הלואו קוסט של החברות האחרות. נזכיר כי חברת וויז אייר הודיעה כי תשוב לישראל בסוף מאי, וחברת ריינאייר עוד לא הודיעה על צפי, וכנראה לא תשוב בקיץ הקרוב לישראל.

כזכור, לאחרונה פרסמנו על מגעים בין משרד התחבורה, בהובלת מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, כדי לקדם הקמת בסיס של פליי דובאי בישראל להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה. כעת, נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה.

לצד זאת, מקווים במשרד התחבורה שאם המהלך ייצלח הוא אף ישפר את התחרותיות בענף התעופה. לטובת זאת, מציעים במשרד התחבורה לאשר לפליי דובאי, אם תיעתר להצעה הזו, להפעיל טיסות ישירות ליעדים באירופה.

לפי אותם גורמים, טיסות אלה, יהיו בסבסוד ממשלתי - כך שיהיו זולות ואטרקטיביות יותר מאלו שיוצאות מנתב"ג. כל זאת, לצד הפעלת מערך שאטלים חינמי ממרכז הארץ לרמון.