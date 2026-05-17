משרד התחבורה נמצא במגעים עם חברת "פלאיי דובאי" האמירתית להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה - כך דיווחה הערב (ראשון) כתבת הכלכלה עדי כהן ב"מהדורה המרכזית".

תכנית זו של משרד התחבורה הובאה בפני חברת התעופה בביקור שערכה בשבוע האחרון משלחת מקצועית של משרד התחבורה באמירויות, בהובלת המנכ"ל משה בן זקן. כעת, נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה.

המטרה במהלך היא לחזק את נמל התעופה רמון - שהוקם ב-2019 בהשקעה של 1.8 מיליארד שקל, על בסיס תחזיות לכ-2 מיליון נוסעים שיעברו בו בשנה - ואף יותר מכך. בפועל, פחות משליש מכך פוקדים את השדה, שנותר ריק ברוב שעות היום.

לצד זאת, מקווים במשרד התחבורה שאם המהלך ייצלח הוא אף ישפר את התחרותיות בענף התעופה. לטובת זאת, מציעים במשרד התחבורה לאשר לפליי דובאי, אם תיעתר להצעה הזו, להפעיל טיסות ישירות ליעדים באירופה. טיסות אלה, לפי אותם גורמים, יהיו בסבסוד ממשלתי - כך שיהיו זולות ואטרקטיביות יותר מאלו שיוצאות מנתב"ג. כל זאת, לצד הפעלת מערך שאטלים חינמי ממרכז הארץ לרמון.

תכנית זו של משרד התחבורה הובאה כאמור בפני החברה האמירתית, שבוחנת את הנושא. נזכיר ונבהיר, שבישראל חוקי תעופה שמגבילים חברת תעופה של מדינה אחת לבצע טיסה ישירה ממדינה אחרת ללא עצירה במדינת המקור - ולמעשה יש כאן עיקוף של המהלך הזה, באישור משרד התחבורה.

עוד נציין כי המהלך הזה מקודם על רקע הקפאת המגעים להקמת בסיס וויז אייר בישראל, שכחלק מהתכנית אמורה היתה לפתוח גם שלוחה בינלאומית ברמון - וכעת נראה שבמשרד התחבורה פוזלים לכיוון החברה האמירתית - כחלופה לחברת התעופה ההונגרית.