בשורה לטסים: ענקית הלואו קוסט "איזי ג'ט" חוזרת לישראל

חברת התעופה EasyJet הודיעה כי תחזור להפעיל טיסות לישראל החל ב-29 במרץ 2026. בשלב הראשון יתחדשו הקווים: לונדון לוטון, אמסטרדם ומילאנו מלפנסה. שאר הקווים של החברה מתוכננים לשוב לפעילות באוקטובר הבא.

מטעם החברה נמסר: "אנו שמחים לחדש את הטיסות בין תל אביב ללונדון לוטון, אמסטרדם ומילאנו מלפנסה. אנו מתכננים לחדש את הטיסות לתל אביב מבסיסים אירופיים נוספים בעונת החורף הבאה, קרי בסוף אוקטובר. אנו בוחנים באופן שוטף את כל קווי הטיסה שלנו ונשארים מחויבים לחדש טיסות נוספות לתל אביב וממנה".

"לקוחות שרכשו כרטיסים לטיסות המושפעות, מקבלים הודעה על האפשרויות העומדות בפניהן, הכוללות החזר כספי או העברה ללא תשלום לטיסה חלופית. אנו מצטערים על כל אי-נוחות שעלולה להיגרם כתוצאה מכך", נמסר.

בשבוע שעבר, מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט "וויז אייר" ביקר בישראל והכריז כי החברה תקים בסיס בארץ בחודש אפריל הקרוב.

מדובר בבשורת ענק שכן כחלק מהקמת בסיס מטה החברה, יוצבו מטעמה 10 מטוסים חדשים בישראל ויוקצו כמיליון מושבים בשנה. עקב המהלך, יושקעו בשוק הישראלי כמיליארד דולרים ועוד 4,000 מקומות עבודה חדשים יתווספו.