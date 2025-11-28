ישראייר משיבה אש לוויז אייר - והכריזה על יעדים חדשים

אחרי ביקורו של מנכ"ל חברת וויז אייר בישראל וההכרזה על הקמת בסיס בנתב"ג, חברת ישראייר הוציאה היום (שישי) הודעה ובה הכריזה על פתיחת קווי טיסות ליעדים חדשים במזרח הרחוק: תאילנד, וייטנאם ולפיליפינים. בכך, תהיה ישראייר חברת התעופה הישראלית הראשונה שתפעיל טיסות ישירות למדינת האיים האסייתית.

כמו כן הודיעו בחברה כי מתכננת גם רכישת מטוסים חדשים ורחבי גוף בסכום של כ-80 מיליון דולר, זאת כדי לתת מענה לתחרות הצפויה מצד וויז אייר, ולפתיחת קווי טיסות ארוכי-טווח בעתיד.

ההודעה של ישראייר גם לא חסכה בביקורת על המהלך של שרת התחבורה מירי רגב וחברת וויז אייר, ואמרו כי הדבר יפגע אנושות בחברות התעופה הישראליות, אשר במסגרת המהלך לא יזכו לאותם התנאים שוויז אייר תקבל עם הקמת הבסיס בנתב"ג, מה שלדברי יפגע ישירות בציבור הנוסעים הישראלי.

בלשון ההודעה מטעם ישראייר נכתב: "שרת התחבורה מעניקה לחברת וויז אייר עדיפות לא הוגנת בקבלת הסלוטים (שעות המראה) של ריינאייר. כיום וויז אייר מקבלת פי שלושה סלוטים מישראייר, אף שישראייר מטיסה יותר נוסעים ממנה ופועלת בקו לאילת".

כמו כן נאמר בהודעה: "בתקופה שבה הציבור הישראלי מתמודד עם יוקר המחיה, ביטחון לאומי ואתגרים כלכליים, האחריות שלנו היא להבטיח שתעשיית התעופה המקומית תישאר חזקה, יעילה, מקצועית ונגישה לכל. המדיניות המוצעת כיום על ידי שרת התחבורה, יוצרת פערים לא מוצדקים בין חברות ישראליות לחברות זרות, שפוגעים ישירות בציבור הישראלי, מצמצמים את היצע הטיסות המקומי ומשאירים את ישראל חשופה לתלות בחברות בינלאומיות, שיעלו את המחירים בחדות בהמשך הדרך".

נוסף על אופן חלוקת הסלוטים, בישראייר הלינו גם על תנאים לא שווים בדרישות הבטיחות של משרד התחבורה מחברות התעופה הישראליות בהשוואה לחברות הזרות, ובהעסקת צוותי אוויר וקרקע זרים.

כזכור, אתמול דווח כי במסגרת הקמת הבסיס של וויז אייר בנתב"ג בחודש אפריל הקרוב, החברה מתכננת להציב מטעמה עשרה מטוסים חדשים בישראל, ולהקצות כמיליון מושבים בשנה. בעקבות המהלך, יושקעו בשוק הישראלי כמיליארד דולרים ויתווספו עוד 4,000 מקומות עבודה חדשים.