המלחמה באוקראינה עולה שלב: רחפני AI פוגעים בצבא רוסיה | צפו

צבא אוקראינה מגביר את המערכה שלו להשמדת כלי רכב המופקדים על אספקה לכוחות הרוסיים לאורך צירים מרכזיים במדינה, כך דווח היום (שישי) ב-BBC. מומחים מספרים כי המהלך מתבצע תוך שימוש בטכנולוגיית רחפנים חדשה המבוססת על בינה מלאכותית - אשר פוגעת בצבא הרוסי ומסבה לו נזק כבד.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לפי הדיווח, ב-BBC אימתו תיעודים של לפחות 14 תקריות שפורסמו בשבוע האחרון, שבהן הותקפו כלי רכב שנשאו מזון, דלק ותחמושת לאורך נתיבים קריטיים המחברים בין רוסיה לקרים ולשטחים כבושים אחרים בדרום אוקראינה.

https://x.com/i/web/status/2060351025618563104 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מומחים אומרים כי פיתוחים טכנולוגיים אחרונים בתחום הרחפנים, כולל מערכת ה"הורנט" המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, איפשרו לאוקראינה לתקוף מטרות רוסיות הנעות לעבר קווי החזית בטווחים גדולים יותר וברמת דיוק גבוהה יותר.

שר ההגנה של אוקראינה, מיכאילו פדורוב, אמר ביום רביעי כי אסטרטגיית "סגר הלוגיסטיקה" שלו שואפת "להגביר את הלחץ על הצבא הרוסי בעורף, ולשלול מהאויב את היכולת לנהל מבצעים התקפיים מתמשכים".

תיעודים שנותחו על ידי "BBC Verify" ועל ידי אנליסטים של מודיעין ממקורות גלויים (OSINT) ברשת ב-GeoConfirmed, מראים שלדות שרופות של משאיות מכולה וכלי רכב צבאיים אחרים במספר מיקומים לאורך נתיב מפתח בדרום אוקראינה.