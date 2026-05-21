נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ניהלו בשלישי האחרון שיחה מתוחה, שבה ניכר פער בין דעותיהם השונות בנוגע להמשך המלחמה באיראן, כך דווח היום (חמישי) ב-CNN.

לפי הדיווח, השיחה בשלישי לא הייתה השיחה הראשונה של השניים בימים האחרונים. כאשר שוחחו המנהיגים בראשון, טראמפ שיתף כי הוא צפוי לפתוח במתקפות ממוקדות חדשות על איראן בתחילת השבוע, כחלק ממבצע שהיה אמור לקבל שם חדש: מבצע פטיש. אולם, כ-24 שעות לאחר השיחה הראשונית, טראמפ הודיע ​​כי הוא עוצר את התקיפות שלדבריו תוכננו ליום שלישי, לבקשת בעלות ברית במפרץ, בהן קטר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות.

ב-CNN דווח כי המשא ומתן המתמשך תסכל את ראש הממשלה נתניהו, שתומך זה מכבר בגישה אגרסיבית יותר כלפי טהרן וסבור כי העיכוב מועיל אך רק לאיראנים. במהלך השיחה ביום שלישי, שארכה כשעה, נתניהו הביע בפני הנשיא את אכזבתו ואמר לו כי הוא מאמין שדחיית המתקפות הצפויות הייתה טעות, וכי עליו להמשיך כמתוכנן. "נתניהו דחף לחידוש הפעולות הצבאיות", אמר מקור ישראלי מוכר ל-CNN.