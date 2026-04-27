חצי שנה לבחירות במפלגות השונות מגייסים במרץ תרומות וערבויות, עמיאל ירחי כתבינו בכנסת דיווח הערב (שני) על הערבות שקיבל יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט מעורך הדין שעבד עבור ארגונים קטאריים.

על פי הפרסום, איזנקוט קיבל ערבות של 100 אלף שקל מעורך דין יוסי בנקל, שעבד עבור ארגוניים קטאריים - כמו כן, בנקל ייצג ארגונים קטאריים גם אחרי השבעה באוקטובר. יצוין כי הגופים שייצג עורך הדין שמסייע לאיזנקוט: בנקים קטאריים וקרן צדקה שפעלה בעזה.

כזכור, איזנקוט דיבר רבות נגד פרשת קאטר-גייט אבל כעת עושה רושם שגם בסביבתו יש מי שמחזיק בקשרים בקטאר. תגובת עוד יוסי בנקל: "אינני מייצג את מדינת קטאר או גופים השייכים לה. מעבר לכך, אין כל קשר בין הלקוחות שאני מייצג כדין, לבין רצוני לתרום לעיצוב ההנהגה הראויה של מדינת ישראל".

מטעם גדי איזנקוט לא נמסרה תגובה.