דיווח: איראן מנסה להחדיר סוכנים חשאיים לבריטניה בסירות מהגרים

איראן ניסתה להחדיר סוכנים חשאיים לבריטניה דרך תעלת למאנש, כך דווח היום (שבת) ב"טלגרף". לפי הדיווח, רשויות האכיפה הבריטיות סיכלו את כניסתם של חשודים בעלי קשרים לגופי המודיעין בטהרן, לאחר שאלו ניסו לחצות את התעלה בסירות קטנות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ב"טלגרף" עוד דווח כי נתיבי ההברחה הללו, שהוקמו על ידי טהרן במזרח התיכון כבר לפני עשרות שנים כדי להעביר נשק, רקטות וכספים למיליציות ולשלוחותיה בלבנון ובסוריה, הגיעו כעת גם לאירופה.

לפי גורמים איראניים ומבריחים לאורך הנתיב, לצד הברחות סמים כמו הרואין ומהגרים, הנתיבים הללו משמשים כיום גם להברחת אזרחים שאיראן מתכוונת להפעיל כסוכנים על אדמת בריטניה.