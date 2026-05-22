הולנד בצעד נגד ישראל: איסור מוחלט על יבוא סחורות מהתנחלויות

ממשלת הולנד סיכמה על הטלת איסור מוחלט על יבוא סחורות המיוצרות בהתנחלויות ישראליות, כך הודיע היום (שישי) ראש ממשלת הולנד, רוב יטן.

"הולנד ממשיכה להתבטא נגד הפרות של החוק הבינלאומי ובעד סיוע הומניטרי נוסף", אמר ראש הממשלה ההולנדי, "כדי להגביר את הלחץ על ממשלתו של נתניהו, מועצת השרים הסכימה על הסנקציות".

בתוך כך, מדינות הE4, יחד עם קנדה, אוסטרליה וניו זילנד פרסמו הצהרה משותפת על המצב ביהודה ושומרון. "במהלך החודשים האחרונים, המצב בגדה המערבית הידרדר באופן משמעותי. אלימות מתנחלים נמצאת ברמות חסרות תקדים. המדיניות והנהלים של ממשלת ישראל, כולל התבססות נוספת של השליטה הישראלית, פוגעים ביציבות ובסיכויים לפתרון שתי מדינות", נכתב.

"החוק הבינלאומי ברור: התנחלויות ישראליות בגדה המערבית אינן חוקיות. פרויקטים של בנייה באזור E1 לא יהיו יוצאי דופן. פיתוח ההתנחלויות E1 יחלק את הגדה המערבית לשניים ויסמן הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי. עסקים לא צריכים להגיש הצעות למכרזי בנייה עבור E1 או פיתוחי התנחלויות אחרים. עליהם להיות מודעים להשלכות המשפטיות והתדמיתיות של השתתפות בבניית התנחלויות, כולל הסיכון של מעורבות בהפרות חמורות של המשפט הבינלאומי".

"אנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק את הרחבת ההתנחלויות והסמכויות המנהליות שלה, להבטיח דין וחשבון על אלימות מתנחלים ולחקור טענות נגד כוחות ישראליים, לכבד את האפוטרופסות הרשמית על המקומות הקדושים בירושלים ואת הסדרי הסטטוס קוו ההיסטוריים, ולהסיר את ההגבלות הפיננסיות על הרשות הפלסטינית ועל הכלכלה הפלסטינית. אנו מתנגדים בתוקף לאלו, כולל חברי ממשלת ישראל, הטוענים לסיפוח ועקירה בכוח של האוכלוסייה הפלסטינית", נמסר.

בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג שבהולנד הגיש בחודש שעבר בקשה חשאית להוצאת צו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כך דיווח האתר Middle East Eye, מפי מקורות המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, האישומים המבוקשים נגד סמוטריץ' נוגעים לפעולותיו ביהודה ושומרון, וכוללים עבירות של גירוש בכפייה (הן כפשע נגד האנושות והן כפשע מלחמה), העברת אוכלוסיית המדינה הכובשת כפשע מלחמה, וכן רדיפה ופשע האפרטהייד כפשעים נגד האנושות.