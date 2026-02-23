נשיא איראן לשעבר, חסן רוחאני, הוביל מהלך להדחת המנהיג הרוחאני עלי חמינאי מהשלטון - ונכשל. כך דווח הלילה (בין ראשון לשני) בעיתון "לה פיגארו" הצרפתי. המתקפה הפנימית תוכננה לצאת לפועל זמן קצר לפני טבח המפגינים שהתרחש בלילה שבין ה-8 ל-9 בינואר.

כאמור על פי הדיווח, ניסיון ההדחה התרחש זמן קצר לפני טבח המפגינים. ביום שישי האחרון התייחס הנשיא טראמפ לראשונה למניין הקורבנות ואמר כי "32 אלף בני אדם נהרגו בפרק זמן קצר", וקרא לאיראן להגיע לעסקה עם ארצות הברית.

כבר בחודש ינואר האחרון בכירים במערכת הבריאות האיראנית מסרו למגזין "טיים" כי בלילה הקטלני שבין ה-8 ל-9 בינואר, היו יותר מ-30 אלף קורבנות ברחובות איראן.

על אף הדיווחים על הנתונים הקשים, לאחרונה שיגר האו"ם מכתב ברכה לרשויות באיראן לרגל חג לאומי. דוברו של מזכ"ל הארגון השיב לשאלות עיתונאים ואמר כי מדובר במכתב סטנדרטי, שנשלח לכל מדינה חברה מדי שנה, כחלק ממסורת בת עשרות שנים אין לראות בכך אישור או תמיכה במדיניות הממשלה", אמר.