נתניהו בריאיון ל-"60 דקות": החלפת המשטר באיראן היא אפשרית, אך לא מובטחת

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS האמריקנית, ששודרה הלילה (שני), והתייחס למלחמה עם איראן. כשנשאל אם מבצע "שאגת הארי" הסתיים, אמר כי יש עוד עבודה שצריכה להיעשות: "יש אורניום מועשר בשטח איראן שצריך להוציא ויש מתקני גרעין שצריך לפרק", והוסיף כי ישנם גם שלוחות איראניות וטילים בליסטיים שיש לטפל בהם.

"פגענו בהרבה מזה, אבל יש עדיין הרבה עבודה שם", אמר. כשנשאל נתניהו כיצד האורניום המועשר שקבור מתחת לאדמה יצא מאיראן, אמר: "אתה נכנס ומוציא אותו, אני לא אדבר על איך זה יכול להיעשות מבחינה צבאית, אני חושב שזה יכול להיעשות פיזית.

נתניהו, בהתייחסות למצב המנהיג העליון של איראן, אמר כי "אני חושב שמוג'תבא חמינאי חי. קשה לומר מה מצבו, הוא באיזה בונקר או מקום סודי. אני חושב שהוא מנסה לשמר את הסמכות שלו, אני לא חושב שיש לו את הסמכות שהייתה לאביו".

ראש הממשלה אמר כי החלפת המשטר באיראן היא אפשרית - אך לא מובטחת. "אתה לא יכול לנחש מתי זה יקרה", ציין, והוסיף כי לא אמר לנשיא טראמפ שזה לגמרי אפשרי. "אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולות, אך סכנה גדולה יותר באי-נקיטת פעולות". כשנשאל על חסימת הורמוז, השיב כי בעיית המצר הובנה עם הזמן: "לא חזיתי את זה".

נתניהו ציין כי בכל מצב של חתימה על הסכם עם איראן, יש להפריד אותו מהמלחמה מול חיזבאללה בלבנון. "זה בדיוק מה שאיראן רוצה, אתה יודע למה? כי הם רוצים שחיזבאללה ישאר בלבנון וימשיך לפגוע במדינה ובאזרחיה. אנחנו (נתניהו וטראמפ) רוצים להיפטר מהם", השיב למראיין.

בהתייחסות לסוגיית פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, אמר ראש הממשלה כי הדבר ייעשה "בדרך הקשה או הקלה, ואני מעדיף את הדרך הקלה". "מישהו צריך לפרז את הרצועה, אנחנו לא רוצים את המשוגעים האלו שם. אנחנו נבחר את הזמן והעיתוי", הוסיף.

אמש פרסמנו במהדורה המרכזית כי פיקוד הדרום קיבל אור ירוק להרחיב את התקיפות ברצועת עזה - מבלי לדרדר את האזור להסלמה. על אף האזהרות הביטחוניות על השתקמות ארגון הטרור, אין בשלב זה כוונה לפוח חזית נוספת כשהמצב בלבנון באיראן טרם ברור.

כזכור, אמש פרסם יוסי יהושוע כי אומנם הפערים בין ארצות הברית לאיראן די גדולים, אך טראמפ ככל הנראה לא ירצה להיכנס למלחמה לפני פגישתו עם נשיא סין בהמשך השבוע. לכן, אם יקרה משהו במזרח התיכון - זה צפוי להיות בין סיום הפגישה ועד לתחילת המונדיאל. יהושוע ציין כי המתקפה באיראן ככל שתצא לפועל צפויה להיות קצרה, כזו שתחזיר את האיראנים לשולחן המשא ומתן. בנוסף, זה לא יהיה מהלך אמריקני עצמאי אלא בשיתוף פעולה מלא עם ישראל.